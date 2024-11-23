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WSJ: европейские авиакомпании заставляют пилотов летать над зонами боев на Ближнем Востоке

WSJ: европейские пилоты жалуются, что их заставляют летать над зонами боев

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Некоторые авиакомпании заставляют пилотов летать по маршрутам над зоной боевых действий на Ближнем Востоке, несмотря на их беспокойство в связи с безопасностью. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Европейскую ассоциацию пилотов.

По данным WSJ, гражданские самолеты продолжили летать над зоной боевых действий на Ближнем Востоке даже после резкого увеличения количества запущенных ракет в регионе. По подсчетам компании Osprey Flight Solutions, занимающейся вопросами авиационной безопасности, в этом году каждый месяц выпускалось в среднем по 162 ракеты, по сравнению с 10 ракетами в месяц в 2023 году.

Газета отмечает, что правительства и авиационные регуляторы тем временем не спешили закрывать или ограничивать воздушное пространство, несмотря на возросший риск непреднамеренных ударов по летящим самолетам.

1 октября, во время массированного ракетного удара Ирана по Израилю, пилоты и пассажиры замечали ракеты из иллюминаторов. WSJ подсчитала, что десятки самолетов тогда делили воздушное пространство с баллистическими ракетами и оказались в ловушке. В ходе атаки Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет.

Ранее Путин назвал условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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