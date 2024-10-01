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Названо примерное число ракет, выпущенных Ираном по Израилю вечером 1 октября

Jerusalem Post: Иран выпустил по Израилю около 400 ракет

Иран в ходе массированной атаки на Израиль выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«Порядка 400 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ирана во вторник вечером», — говорится в материале.

Другие подробности пока не уточняются.

1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале масштабной атаки Ирана на еврейское государство. По информации СМИ, на этом фоне на всей территории страны сработали сирены воздушной тревоги.

Позже в сети появились кадры ракетной атаки на город Тель-Авив. На записи видно, как израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают снаряды в небе над населенным пунктом.

Незадолго до атаки телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что у США есть сведения о подготовке Ирана к обстрелу Израиля при помощи баллистических ракет. Примерно в то же время жителей центральных районов еврейского государства, включая Тель-Авив, призвали в ближайшие часы оставаться рядом с бомбоубежищами.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о своем отношении к операции Израиля в Ливане.

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