Украинского треш-блогера признали нежелательным лицом в России

YouTube-блогера Хиккана (настоящее имя Алексей Савкин) признали нежелательным лицом в РФ после участия в треш-стримах. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, блогера заключили в депортационный центр и собираются отправить на Украину, так как он родился в Донецке.

Месяц назад УМВД по Орловской области признало нежелательным нахождение в России Савкина. Он известен под псевдонимом Xikkasgrandma. Парень стал популярным из-за влогов в маске Юлии Тимошенко, а в 2018 году раскрыл свою личность. В последние годы блогер стал участвовать в треш-стримах в России.

В Орле Савкин участвовал в треш-стриме, на котором два брата под псевдонимом «Орловские огры» избили на камеру знакомую и стали фигурантами уголовного дела. Обвиняемые по делу находятся в СИЗО, а Хиккана полиция решила выслать на родину, поскольку он остается гражданином Украины и российского паспорта у него нет.

После решения о высылке Савкина заключили в депортационный центр на три месяца.

Ранее в Краснодаре задержали треш-блогера, пристававшего к людям на улицах.