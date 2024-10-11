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В Краснодаре задержали треш-блогера, пристававшего к людям на улицах

Треш-блогера из Новочеркасска задержали в Краснодаре за унижение прохожих

Треш-блогера задержали за унижение людей на улицах Краснодара, сообщила полиция Кубани.

Недавно видео, которые регулярно записывал 22-летний блогер, привлекли внимание правоохранителей. В роликах для Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) молодой человек приставал к бездомным, провоцировал на конфликт прохожих и всячески издевался над окружающими, дергая их за серьги или отбирая еду.

Полицейские установили личность блогера, им оказался 22-летний житель города Новочеркасска Ростовской области. На допросе он пообещал быть в следующий раз «более аккуратным» при съемке контента для соцсетей. За мелкое хулиганство мужчине грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее в Пензе за оскорбление участников СВО задержали волгоградского треш-стримера.

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