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Синоптик рассказал о рекорде 2024 года

Вильфанд: 2024 год будет самым теплым за всю историю наблюдений

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Октябрь 2024-го почти стал самым теплым на Земле, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Октябрь встал в ранге самых теплых месяцев вторым после 2023 года... Но все равно это означает, что первые десять месяцев настолько теплые были, что нынешний год будет самым теплым за всю историю наблюдений», — сказал синоптик.

Он пояснил, что средняя глобальная температура этого года превысит показатель 2023-го.

Как уточняется, причинами повышения температуры на Земле на 1,5°C стали антропогенное воздействие и Эль-Ниньо (природное явление, когда при смене фаз океанских течений поток тепла идет из океана в атмосферу).

Вильфанд отмечал, что в России тоже фиксируются положительные температурные аномалии. По его словам, «исключительно высокая температура» в Западной Сибири на 16°C выше нормы, на Урале — на 6-8°C, а в Улан-Удэ и Орле были перекрыты абсолютные погодные максимумы.

Ранее москвичей предупредили, что «Каэтано» принесет в столицу метеорологическую зиму.

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