В США зафиксировали первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян

Первый случай инфицирования тяжелым штаммом MPXV («эмпокс», новое наименование оспы обезьян) в США был обнаружен в Калифорнии. Об этом 16 ноября сообщает телеканал CNN.

«Заболевший clade I mpox недавно вернулся из Восточной Африки, где продолжается вспышка mpox. Пациент получал лечение в местном медицинском учреждении», — сообщает телеканал со ссылкой на источник в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным CDC, состояние заболевшего американца оценивается как стабильное, он идет на поправку и проходит лечение амбулаторно, находясь дома на самоизоляции. В настоящее время CDC работают над выявлением и отслеживанием всех потенциальных контактов.

Mpox, также известный, как обезьянья оспа, — это вирусное заболевание, которое является подвидом вируса натуральной оспы. По данным ВОЗ, это заболевание может распространяться через близкий контакт, такой как прикосновение, поцелуи или интимная близость, а также через зараженные материалы, такие как простыни, одежда и иглы.

Известно, что начальные симптомы обычно напоминают грипп — лихорадка, озноб, а также упадок сил, головная боль и мышечная слабость. За этими симптомами часто следует болезненная или зудящая сыпь с приподнятыми очагами, которые покрываются корками и проходят в течение нескольких недель.

22 октября стало известно, что в Германии зафиксировали первый случай заражения новым вариантом mpox. Пациент заразился этим вирусом за границей.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения mpox в России.