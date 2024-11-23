Москвичей ждет в субботу мокрый снег и гололедица

В субботу, 23 ноября, температура в Москве поднимется до 2°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода, местами выпадут сильные осадки в виде мокрого снега. Он будет налипать, может образоваться гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от 0°C до 2°C. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с юго-запада и северо-востока. При этом в ночь на воскресенье температура понизится до -2°C или -4°C, а ветер будет также дуть с запада. При этом давление повысится до 745 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что в городе наступит метеорологическая зима из-за активного балканского циклона «Каэтано», который накроет регион. По его словам, в Москве выпадет в пересчете на воду 9-11 мм осадков, а когда горожане проснутся в первый выходной, то обнаружат за окном снежный пейзаж.

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