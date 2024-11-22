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Москвичей предупредили о влажных снегопадах из-за балканского циклона

Тишковец: в грядущие выходные Москву накроет балканский циклон

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Активный балканский циклон «Каэтано» накроет столичный регион в субботу, 23 ноября, из-за чего в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном «Каэтано» с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады — выпадет в переводе на воду 9-11 миллиметров осадков», — рассказал эксперт погоды.

По словам синоптика, когда москвичи проснутся в первый выходной, то обнаружат за окном снежный пейзаж. Ожидается, что уже в эти выходные в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит от четырех до шести сантиметров. Тишковец указал, что это точно соответствует климатической норме для 23 ноября.

В свою очередь, в воскресенье, 24 ноября, в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям и наступит метеорологическая зима. Тишковец пояснил, что благодаря гребню антициклона погода наладится, выглянет солнце. В ночные часы температура воздуха опустится до -5°С, днем столбики термометров покажут от 0 до -3°С.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура ночью в Москве с понедельника и как минимум до середины следующей недели будет опускаться до -9°C, днем похолодает до -4°C, а в Подмосковье — до -6°C.

Ранее «Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса.

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