Дальнему Востоку спрогнозировали штормовой ветер

На российском Дальнем Востоке ожидается ветер до 32 м/с в эти выходные и в начале следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Во Владивостоке во вторник и среду на отдельных участках побережья ветер будет доходить до 27-32 м/с, пройдет дождь, мокрый снег, снег, за 12 часов может выпасть до 50 мм осадков. На юге островов Курильской гряды в воскресенье и понедельник 25-30 м/с. Ветер — опаснейшее явление», — предупреждает Вильфанд.

В Якутии, по словам метеоролога, в ближайшее время ожидаются ветра со скоростью от 22 м/с, а также сильные снегопады. В Приморье также будет мокрый снег, гроза и гололед, а скорость ветра там составит 15-24 м/с.

Необычно много снега также выпадет в Бурятии — Вильфанд подчеркнул, что снегопад начнется в субботу вечером на юге региона.

До этого москвичей предупредили о влажных снегопадах из-за балканского циклона.

Ранее «Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса.