«Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса

«Роскосмос» разместил фотографию из космоса, на которой запечатлен обрушившийся в четверг на столицу шторм. Сделанные с помощью спутника кадры опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники «Роскосмоса» следят за штормом, который сегодня обрушился на столицу. В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра действует оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о порывах до 25 метров в секунду. Прогнозируется, что выпадет до половины месячной нормы осадков», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Снимок был сделан спутником «Метеор-М».

21 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Он добавил, что такая погода обусловлена тем, что столица окажется в теплом секторе циклона — зоне между двумя фронтами. Обычно это связано с тем, что между теплым и холодным фронтом происходят изменения в метеоусловиях, что и приводит к ухудшению погоды.

Ранее «Роскосмос» опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.