В Киеве частично прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге

В трех районах Киева из-за технической неисправности приостановила работу система оповещения о воздушной тревоге, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале.

«В связи с техническими проблемами на оборудовании «Укртелекома» оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители», — отмечается в публикации.

В администрации уточнили, что таким образом будут информировать граждан о тревоге до 25 ноября включительно.

10 ноября жители северной части Киевской области сообщили, что их телефоны утром показывали, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой. Геопозиция в телефонах у многих жителей Киевской области начала сбиваться в последнее время — карты показывали, что они находятся на территории Белоруссии или в одном из российских регионов. На изменение геопозиции в мобильных телефонах на белорусские города Гомель и Мозырь пожаловались в нескольких селах Вышгородского района. Еще у части жителей региона геолокация сбилась, но лишь в рамках района. В генеральном штабе ВСУ подтвердили, что такие случаи могут быть. Они объяснили это работой систем радиоэлектронной борьбы с воздушными атаками беспилотных летательных аппаратов.

Ранее аэропорты на востоке Финляндии перешли на навигацию 1960-х.