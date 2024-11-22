Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе

Бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц, отказавшийся от борьбы за утверждение своей кандидатуры на пост министра юстиции - генпрокурора США в новой администрации, не вернется к работе законодателем. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Чарли Кирку, которое опубликовано в соцсети X.

«Я не планирую присоединяться к конгрессу 119-го созыва», — отметил Гетц.

Он отметил, что продолжит борьбу «в другом качестве». Гетц обещал сделать это ради избранного президента Дональда Трампа.

Накануне конгрессмен-республиканец объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США. По его мнению, у переходной команды нет времени на разногласия и министерство юстиции должно приступить к работе с первого дня президентского срока. Гетц не стал скрывать своей гордости, что был выдвинут на почетную должность. Он предрек Трампу стать «самым успешным президентом в истории».

В четверг, 21 ноября, комитет по этике нижней палаты конгресса США, ведущий расследование дела Гетца, получил данные об оплате им интимных услуг.

Ранее в минюсте США назвали безумием решение Трампа назначить Гетца главой ведомства и генеральным прокурором.