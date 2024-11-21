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В США стало известно об оплате кандидатом в генпрокуроры Гетцом интимных услуг

WP: конгресс получил сведения об оплате Гетцом интимных услуг

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Kyle Mazza/IMAGO/Global Look Press

Комитет по этике нижней палаты конгресса США, ведущий расследование дела кандидата на пост генерального прокурора США Мэтта Гетца, получил данные об оплате им интимных услуг. Об этом, ссылаясь на осведомленный анонимный источник, сообщает газета Washington Post (WP).

По словам собеседника издания, Комитет по этике, расследующий обвинения Гетца в сексуальных домогательствах, получил данные о том, что политик заплатил свыше $10 тыс. двум женщинам, которые ранее уже давали показания. Часть денег была перечислена за интимные услуги.

В общей сложности женщины, которые проходят свидетелями в рамках расследования по делу о том, вступал ли Гетц в сексуальную связь с несовершеннолетней в период работы на посту конгрессмена, с июля 2017 года по январь 2019 года получили 27 платежей через сервисы PayPal и Venmo.

17 ноября сообщалось, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может отозвать кандидатуру Гетца на должность министра юстиции и генерального прокурора Соединенных Штатов.

Ранее в минюсте США назвали безумием решение Трампа назначить Гетца главой ведомства и генеральным прокурором.

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Выборы в США - 2024
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