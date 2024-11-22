В Менделеевске главу УК оштрафовали за 300 пропущенных звонков от жильца

Суд вынес приговор директору управляющей компании, которая пропустила 300 звонков от одного человека. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

Авария, из-за которой мужчина обратился в прокуратуру, произошла на улице Татарстан. В квартире у россиянина прорвало трубу, поэтому он обратился в УК и звонил туда более 260 раз, но никто не отвечал из-за того, что линия была занята.

Не дождавшись реакции, владелец квартиры сам пошел в подвал и перекрыл отопление. Утром он снова более 30 раз позвонил специалистам, ему ответили и приняли заявку на замену радиатора, но не зарегистрировали ее в книге учета, поэтому проблема жильца не решилась.

После этого россиянин обратился в прокуратуру с жалобой, после чего радиатор заменили. Тем не менее, главу управляющей компании привлекли к ответственности. Ее признали виновной и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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