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Названы пагубные последствия закрытия алкомаркетов в РФ

Росалкогольтабакконтроль: закрытие алкомаркетов станет помехой контролю рынка

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сокращение числа легальных алкомаркетов в России может привести к потере контроля над алкогольным рынком, что представляет собой серьезную угрозу. Об этом на форуме «Дни ретейла в Беломорье» заявил начальник управления стратегических направлений Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев, сообщает РИА Новости.

Моисеев предостерег, что закрытие одного магазина может спровоцировать появление трех незаконных точек продажи, где алкоголь будет продаваться несертифицированного качества. Он сравнил сокращение легальных точек с попыткой «отрубить голову дракону».

По мнению специалиста, уже действующие ограничения в регионах являются достаточными. Эффективным подходом к снижению алкоголизации населения он назвал популяризацию здорового образа жизни.

На днях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал, что введенные властями региона ограничения «больно ударят» по алкомаркетам «Красное & Белое» и «Бристоль». По его словам, власти ввели ограничения, чтобы жители Вологодской области «прекратили спиваться». В регионе собираются разрешить продавать алкоголь в магазинах в период с 12:00 до 14:00. Филимонов отметил, что это самые неудобные часы, так как люди в это время обычно работают или учатся.

Ранее россияне ответили, нужно ли запрещать работу алкомаркетов в выходные.

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