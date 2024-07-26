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Россияне ответили, нужно ли запрещать работу алкомаркетов в выходные

«КП»: 50% россиян выступили за запрет на работу алкомаркетов в выходные

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Depositphotos

Половина (50%) россиян поддержали идею запретить работу алкогольных магазинов (алкомаркетов) в выходные дни, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,2 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, такая мера будет способствовать уменьшению количества злоупотребляющих алкоголем граждан и положительно отразится на их здоровье.

«Сокращать надо продажу алкоголя, запретить продавать крепкие напитки вообще», — заявил один из участников опроса.

При этом 48% опрошенных россиян выступили против этой инициативы. Они отметили, что запрет не сможет оказать достаточного положительного эффекта, потому что желающие выпить могут массово пойти в нелегальные «наливайки» или закупать большое количество алкоголя впрок. Оставшиеся 2% россиян выбрали вариант «другое».

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный говорил, что принимать закон о запрете работы алкомаркетов в выходные дни в России преждевременно. За последние 10 лет потребление алкоголя в России заметно сократилось, подчеркнул он. Согласно статистике, за период с 2008 по 2021 год показатель снизился на 43%.

Ранее в Госдуме предложили отодвинуть магазины с алкоголем от пляжей.

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