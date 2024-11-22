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Путин заявил о неуязвимости системы «Орешник»

Путин: противодействия системе «Орешник» на сегодня не существует

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

На сегодняшний день не существует средств противодействия ракетной системе «Орешник», и испытания этой системы будут продолжаться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны, представителями оборонной промышленности и разработчиками ракетных технологий, сообщает РИА Новости.

«Противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует», — сказал российский лидер, подчеркнув, что испытания новейшей системы будут продолжаться, так как необходимо наладить серийное производство.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».

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