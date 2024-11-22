Россиянка из-за ссоры во время застолья избила брата пивным стаканом

В Саратовской области 21-летняя девушка избила своего 27-летнего брата пивным стаканом после ссоры во время застолья. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 ноября в городе Петровске на улице 25 лет Октября. Стражам порядка стало известно, что местная жительница поссорилась со своим братом во время совместного употребления алкоголя у себя дома и избила его пивным стаканом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурантку отпустили под обязательство о явке.

До этого в Омске двое рабочих пилорамы избили своего коллегу и облили его кипятком во время распития спиртного в цеху. Позже один из нападавших ушел домой, а второй остался ночевать на работе.

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