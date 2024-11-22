Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка из-за ссоры во время застолья избила брата пивным стаканом

В Саратовской области девушка избила брата пивным стаканом после ссоры

close
Depositphotos

В Саратовской области 21-летняя девушка избила своего 27-летнего брата пивным стаканом после ссоры во время застолья. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 ноября в городе Петровске на улице 25 лет Октября. Стражам порядка стало известно, что местная жительница поссорилась со своим братом во время совместного употребления алкоголя у себя дома и избила его пивным стаканом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурантку отпустили под обязательство о явке.

До этого в Омске двое рабочих пилорамы избили своего коллегу и облили его кипятком во время распития спиртного в цеху. Позже один из нападавших ушел домой, а второй остался ночевать на работе.

Ранее российские подростки угрожали продавщице пистолетом ради хот-догов и мороженого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами