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Российские подростки угрожали продавщице пистолетом ради хот-догов и мороженого

Под Новосибирском подростки угрожали продавщице пистолетом ради еды

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СК РФ по Новосибирской области

Под Новосибирском пьяные подростки угрожали продавщице игрушечным пистолетом ради хот-догов и мороженого. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 7 ноября в населенном пункте Колывань. Нетрезвые подростки зашли в магазин «Эдельвейс» на Шоссейной улице и направили на нее игрушечный пистолет, требуя выдать им продукты питания. Когда несовершеннолетние получили свое, то скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых — ими оказались пятеро в возрасте от 15-ти до 16-ти лет. Фигурантам предъявили обвинение.

Telegram-канал Mash Siberia сообщает, что несовершеннолетние похитили из магазина четыре хот-дога и мороженое. Двоих фигурантов отправили под домашний арест, а самого старшего из них поместили под стражу.

Ранее россиянин избил нового знакомого после застолья ради кражи ноутбука.

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