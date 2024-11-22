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Медведев посетил Уралвагонзавод

Медведев посетил Уралвагонзавод и отметил, что предприятие работает как часы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС.

Он поблагодарил сотрудников завода за работу и подчеркнул, что предприятие «работает как часы».

«В определенный период потребовалось существенно нарастить мощности», — отметил Медведев.

Он обратил внимание, что некоторые важные отделения предприятия «по сути, работают круглосуточно».

Зампред Совбеза посетил не только цеха, но и испытательный полигон, где понаблюдал за стрельбами танка.

В конце сентября Медведеву представили системы поражения малоразмерных дронов, которые разработали российские предприятия. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области политику продемонстрировали эффективность таких машин, как «Тайфун-ПВО», «Деривация», улучшенных установок ЗУ-23. Эти установки поразили имитационные мишени-беспилотники.

Ранее губернатор Подмосковья посетил Климовский трубный завод в Подольске.

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