Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС.

Он поблагодарил сотрудников завода за работу и подчеркнул, что предприятие «работает как часы».

«В определенный период потребовалось существенно нарастить мощности», — отметил Медведев.

Он обратил внимание, что некоторые важные отделения предприятия «по сути, работают круглосуточно».

Зампред Совбеза посетил не только цеха, но и испытательный полигон, где понаблюдал за стрельбами танка.

В конце сентября Медведеву представили системы поражения малоразмерных дронов, которые разработали российские предприятия. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области политику продемонстрировали эффективность таких машин, как «Тайфун-ПВО», «Деривация», улучшенных установок ЗУ-23. Эти установки поразили имитационные мишени-беспилотники.

Ранее губернатор Подмосковья посетил Климовский трубный завод в Подольске.