Губернатор Подмосковья посетил Климовский трубный завод в Подольске

Крайне важно иметь собственную отечественную конкурентоспособную продукцию, которая обладает всеми необходимыми качествами. Об этом в ходе визита на Климовский трубный завод в Подольске заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что предприятие входит в состав группы «Полипластик». Кроме того, завод является пилотной площадкой, где внедряются инновации, умные технологии и решения. На предприятии глава региона ознакомился с производством гладких и гофрированных труб, нестандартных изделий, а также посетил испытательный центр и лабораторию гидравлики.

«Мы сегодня находимся в Климовске, на большом предприятии группы «Полипластик». Хотел бы всем сотрудникам, которые работают здесь, а это более 800 человек, сказать слова благодарности за технологии, которые вы внедряете, и за обеспечение надежности продукции, которую производите», — сказал губернатор.

Воробьев напомнил, что сегодня в Московской области, как и во всей стране, идет масштабная программа модернизации, в частности, очистных сооружений.

«Расширяются сети холодного, горячего водоснабжения — и Дубна, и Дмитров, и Электросталь. Щелковские очистные – пожалуй, самые большие в Подмосковье. Все это федеральные программы, в которых мы участвуем», — уточнил глава Подмосковья.

Отмечается, что Климовский трубный завод является крупнейшим предприятием по производству полимерных труб в Европе. Его продукция используется в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Предприятие работает на российских полимерах. При этом за счет рециклинга производство полностью безотходное.