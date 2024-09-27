Медведев посетил ракетные испытания на полигоне в Астраханской области

Системы поражения малоразмерных дронов, которые разработали российские предприятия, представили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает ТАСС.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области Медведеву продемонстрировали эффективность таких машин, как «Тайфун-ПВО», «Деривация», улучшенных установок ЗУ-23. Эти установки поразили имитационные мишени-беспилотники.

«Сегодня мы ознакомились с работой средств вооружения и поражения БПЛА в рамках единой системы», — отметил зампред Совбеза РФ.

Он обратил внимание на пользу эксперимента с новыми методиками, которые ориентированы на поражения целей малого размера.

Медведев напомнил, что в последнее время противник все чаще наносит удары дронами не только по военным, но и по гражданским объектам.

В апреле Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.