Испания готовит первое руководство по гражданской обороне

Испания разрабатывает свое первое руководство по гражданской обороне, ориентированное на возможные «военные риски». Об этом сообщает газета 20minutos со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел королевства.

Согласно информации издания, этот специальный план по защите граждан от потенциального военного конфликта станет частью Второй национальной стратегии гражданской обороны, которая представляет собой пятилетнюю инициативу, одобренную Советом национальной безопасности 15 октября.

Испанские власти ориентируются на практику других европейских стран, таких как Финляндия, Норвегия и Швеция, которые уже начали информировать своих граждан о действиях в условиях военного кризиса.

В разработке испанского плана участвуют, в частности, специалисты национального управления гражданской обороны и министерства обороны. Целью создания данного документа является инструкция для населения о том, как действовать в ситуации, возникающей вследствие военных конфликтов. Руководство будет основываться на уже существующих материалах по организации действий в условиях более частых чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, наводнения или извержения вулканов.

19 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что применение Украиной дальнобойных ракет по типу ATACMS усиливает риски начала ядерной войны.

Ранее в ЕС предупредили о риске начала мировой войны.