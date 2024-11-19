Эрдоган заявил об усилении рисков ядерного конфликта

Применение Украиной дальнобойных ракет по типу ATACMS усиливает риски начала ядерной войны, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует РИА Новости.

«В конфликте, в котором используется ядерное оружие, нет ничего положительного. Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация», — сказал турецкий лидер по время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии.

Он отметил, что Турция выступает против таких «негативов» и рассчитывает на скорейшее начало мирного диалога.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее сообщалось, что Италия не поддержала разрешение Байдена на удары ATACMS по России.