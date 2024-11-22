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В Калужской области запретят торговать пиротехникой до 15 января

Шапша: в Калужской области запретят торговать пиротехникой до 15 января

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Pexels

В Калужской области запретят торговать пиротехникой с 1 декабря до 15 января 2024 года. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Время непростое, много вызовов и угроз. Обеспечение безопасности — важнейшая задача. У нас в регионе по-прежнему продолжает действовать запрет на использование пиротехники», — написал он.

Шапша выразил надежду, что местные жители отнесутся с пониманием к данному решению. Губернатор добавил, что помимо вопросов безопасности, важно понимание обстоятельств — сейчас не лучшее время для громких празднований.

В тех регионах, где нет ограничения на покупку фейерверков, россиянам напомнили о правилах пользования пиротехникой. В МЧС напомнили, что запускать изделия пиротехники возле жилых домов, а также в ряде других мест строго запрещено.

По словам спасателей, запускать фейерверки рядом с многоэтажками нельзя, так как они могут попасть в окно или форточку, а также залететь на чердак либо балкон.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать фейерверк.

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