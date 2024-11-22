Россиянам объяснили, как выбрать фейерверк

Перед покупкой фейерверка важно оценить внешний вид товара и посмотреть на его срок годности. Об этом «Москве 24» рассказал генеральный директор Северо-Западной независимой пиротехнической лаборатории Игорь Абрамович.

По его словам, помятые и поврежденные изделия лучше не приобретать, потому что срабатывание такой пиротехники может быть опасным. Помимо этого, эксперт советует запросить у продавца сертификат на продукцию.

«Процесс сертификации включает в себя испытания, где определяется радиус опасной зоны, устойчивость к ударам, транспортировке и так далее. Соответственно, несертифицированные изделия не испытаны и опасны», — уточнил Абрамович.

Он советует покупать фейерверки в специализированных магазинах и на новогодних распродажах в маркетах. Хранить их лучше в сухом, темном помещении, изолированном от прямых солнечных лучей, заключил специалист.

В МЧС России до этого напомнили, что запускать изделия пиротехники возле жилых домов, а также в ряде других мест строго запрещено. По словам спасателей, запускать фейерверки рядом с многоэтажками нельзя, так как они могут попасть в окно или форточку, а также залететь на чердак либо балкон.

Ранее сообщалось, что подростки запускали фейерверки во дворе и подожгли квартиру в Краснодаре.