В МЧС напомнили о запрете на запуск фейерверков с балконов

Запускать изделия пиротехники возле жилых домов, а также в ряде других мест строго запрещено. Об этом россиянам решили напомнить в МЧС РФ. Сообщение ведомства цитирует РИА Новости.

По словам спасателей, запускать фейерверки рядом с многоэтажками нельзя, так как они могут попасть в окно или форточку, а также залететь на чердак либо балкон. С балконов, лоджий и прочих выступающих частей фасадов запускать салюты тоже запрещено. Также это касается крыш и внутренних помещений любых зданий.

Помимо прочего, нельзя использовать пиротехнику в местах массового скопления людей.

За несоблюдение правил противопожарного режима предусмотрены административные штрафы от 15 тыс. до 400 тыс. рублей.

До этого сразу несколько российских регионов отменили праздничные салюты из-за обстрела Белгорода. Ограничения ввели во Владивостоке и Благовещенске, а также на Камчатке и в ряде других субъектов.

Ранее в МЧС рассказали о дистанционной продаже пиротехники.