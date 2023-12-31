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В МЧС напомнили о запрете на запуск фейерверков с балконов

МЧС: запускать фейерверки с крыш и балконов запрещено

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Виктор Лисицын/Global Look Press

Запускать изделия пиротехники возле жилых домов, а также в ряде других мест строго запрещено. Об этом россиянам решили напомнить в МЧС РФ. Сообщение ведомства цитирует РИА Новости.

По словам спасателей, запускать фейерверки рядом с многоэтажками нельзя, так как они могут попасть в окно или форточку, а также залететь на чердак либо балкон. С балконов, лоджий и прочих выступающих частей фасадов запускать салюты тоже запрещено. Также это касается крыш и внутренних помещений любых зданий.

Помимо прочего, нельзя использовать пиротехнику в местах массового скопления людей.

За несоблюдение правил противопожарного режима предусмотрены административные штрафы от 15 тыс. до 400 тыс. рублей.

До этого сразу несколько российских регионов отменили праздничные салюты из-за обстрела Белгорода. Ограничения ввели во Владивостоке и Благовещенске, а также на Камчатке и в ряде других субъектов.

Ранее в МЧС рассказали о дистанционной продаже пиротехники.

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