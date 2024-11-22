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Российский врач спас женщину с приступом эпилепсии на рейсе Махачкала — Москва

Mash: пассажир спас женщину с приступом эпилепсии на рейсе Махачкала — Москва

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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Российский врач спас 60-летнюю женщину, у которой начался приступ эпилепсии во время полета на рейсе МахачкалаМосква. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, пассажирка потеряла сознание и упала в проход между кресел. Находившийся в самолете анестезиолог-реаниматолог из Дагестана, который работает в одной из столичных больниц, осмотрел пострадавшую. У нее практически отсутствовал пульс и ее тошнило.

Врач перевернул женщину на бок и поднял ей ноги. Он также привел в норму резко упавшее давление пассажирки. Когда рейс приземлился, бригада скорой помощи уже не потребовалась — пострадавшая чувствовала себя нормально. Отмечается, что медик, оказавший помощь, спас женщине жизнь.

До этого летевший в Читу самолет экстренно сел в Улан-Удэ из-за мужчины в военной форме на борту. Он устроил драку.

Ранее пилот заказал 30 пицц, чтобы накормить пассажиров после аварийной посадки.

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