Российский врач спас женщину с приступом эпилепсии на рейсе Махачкала — Москва

Российский врач спас 60-летнюю женщину, у которой начался приступ эпилепсии во время полета на рейсе Махачкала — Москва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, пассажирка потеряла сознание и упала в проход между кресел. Находившийся в самолете анестезиолог-реаниматолог из Дагестана, который работает в одной из столичных больниц, осмотрел пострадавшую. У нее практически отсутствовал пульс и ее тошнило.

Врач перевернул женщину на бок и поднял ей ноги. Он также привел в норму резко упавшее давление пассажирки. Когда рейс приземлился, бригада скорой помощи уже не потребовалась — пострадавшая чувствовала себя нормально. Отмечается, что медик, оказавший помощь, спас женщине жизнь.

До этого летевший в Читу самолет экстренно сел в Улан-Удэ из-за мужчины в военной форме на борту. Он устроил драку.

Ранее пилот заказал 30 пицц, чтобы накормить пассажиров после аварийной посадки.