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Пилот заказал 30 пицц, чтобы накормить пассажиров после аварийной посадки

Goodnewsnetwork: в США пилот совершил аварийную посадку и купил для пассажиров 30 пицц

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В США пилот заказал 30 пицц, чтобы накормить пассажиров после аварийной посадки, пишет Good News Network.

Скотт Уордл, пилот авиакомпании United Airlines, стал известен в социальных сетях благодаря тому, что лично организовал заказ и раздачу 30 пицц 155 пассажирам своего рейса. Мужчина рассказал, что, имея за плечами 30 лет службы в ВВС и гражданской авиации, ему хорошо знакомо чувство ожидания в аэропорту, и он почувствовал необходимость сделать что-то приятное для людей.

Инцидент произошел, когда Уордл, направлявшийся из Бойса в Финикс через Хьюстон, совершил экстренную посадку в Альбукерке из-за потери сознания одного из пассажиров. Несмотря на наличие медперсонала на борту, он решил не рисковать и приземлиться. Однако, столкнувшись с дополнительной задержкой из-за окончания рабочей смены бортпроводников, Скотт решил, что ему необходимо действовать.

«Мне нужно было что-то сделать для оказавшихся в трудной ситуации пассажиров», — поделился пилот в интервью.

В авиакомпании поддержали его инициативу и возместили расходы на пиццу.

Ранее в соцсетях похвалили пассажирку, отказавшуюся меняться местами в самолете с ребенком.

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