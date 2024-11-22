В украинском Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением домов

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины сложилась критическая ситуация с подачей отопления в жилые дома. Об этом со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины сообщает ТАСС.

По данным министерства, без тепла остаются около 110 тысяч жителей города, ситуация оценивается как экстраординарная. Возникшую проблему распорядились решить в кратчайшие сроки. Заместитель министра Василий Шкураков поручил срочно подготовить экстренный план возобновления теплоснабжения.

При этом известно, что прошлогодний отопительный сезон в Кривом Роге характеризовался постоянными прорывами сетей. Большое число жителей долго оставались без теплоснабжения. Часть трубопроводов, где начался ремонт, так и не были восстановлены.

3 ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в разговоре с «Лентой.ру», что отопительный сезон этой зимой будет очень сложным для Украины. Он отметил, что Россия нанесла серию ударов по объектам электроэнергетики страны, и не все из них удалось восстановить. По словам аналитика, Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы.

Ранее украинский город частично остался без тепла из-за банкротства владельца ТЭЦ.