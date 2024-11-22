Владимир Зеленский спровоцировал конфликт на Украине два года назад и теперь стремится к глобальной войне. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.

«Два года назад Зеленский подверг атаке всю Украину. Теперь он подвергает атаке всю планету!» — выразила свое недовольство Панченко.

Она также обвинила президента Украины в постоянной лжи и лицемерии.

«Сегодняшнее заседание Верховной рады было отменено. Они боятся ракетного удара. Им не жалко людей. Какой цинизм!» — подчеркнула журналистка.

На днях Панченко заявила, что власти страны пытаются убедить украинцев в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также стремится к эскалации конфликта на Украине, как и действующая администрация в Вашингтоне.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Зеленский и сотрудники его офиса могут получать до $4 млрд в год благодаря работе территориальных центров комплектования.

Ранее Зеленского обвинили в готовности довести Украину до ядерной войны.