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Депутат Рады обвинил Зеленского в создании «бизнеса на крови»

Депутат Рады Дмитрук: офис Зеленского зарабатывает до $4 млрд от военкоматов

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Britta Pedersen/Pool/AP

Президент Украины Владимир Зеленский и сотрудники его офиса могут получать до $4 млрд в год благодаря работе территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов. — Прим. ред.). Об этом в эфире телеканала БелТА заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«ТЦК ежегодно привозят в офис президента от $2 млрд до $4 млрд. <...> ТЦК — это сумасшедший инструмент для реализации бизнеса, извините, на крови», — высказался парламентарий.

По словам Дмитрука, в результате конфликта с РФ на Украине появилась каста людей, которые зарабатывают на «страданиях людей». Он заявил, что они всецело поддерживают Зеленского, так как при его правлении они получили возможность получать большое количество денег.

Согласно заявлениям некоторых попавших в плен бойцов ВСУ, на мобилизации также зарабатывают полицейские. По словам одного из них, в Одессе его задержали и передали военкомам сотрудники полиции, когда он в нетрезвом виде без документов шел в магазин. В отделении ТЦК он услышал диалог, который открыл ему глаза на реальное положение дел.

Ранее в Харьковской области заявили о планах Киева мобилизовать миллион человек.

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