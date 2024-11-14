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Зеленского обвинили в готовности довести Украину до ядерной войны

Нардеп Дубинский: Зеленский готов держаться за власть ценой ядерной войны

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Президент Украины Владимир Зеленский готов довести Украину до ядерной или гражданской войны, чтобы не проводить выборы в стране. С таким мнением выступил оппозиционер и депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Мое мнение: он страну доведет хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится. Ни он, ни его спонсоры», — заявил оппозиционер.

По словам Дубинского, Зеленскому также невыгодно окончание конфликта с Россией из-за необходимости подсчета потерь.

«Надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда. Даже сейчас», — заявил он. отметил депутат, напомнив о коррупции и о том, как наживается на боевых действиях окружение Зеленского.

До февраля 2021 года Дубинский был сторонником партии Зеленского «Слуга народа», однако среди депутатов этой фракции он чаще всего голосовал вразрез с ее политикой. Весной 2020 года он был внесен в санкционные списки США вместе с рядом других украинских депутатов, вероятно, после публикации нардепом Андреем Деркачем записей переговоров Джо Байдена и Петра Порошенко в 2015-2016 годах. Сейчас Дубинский содержится в украинском СИЗО после ареста по подозрению в государственной измене.

До этого Дубинский оценил ежедневные потери в ВСУ в 1,5 тысячи человек.

Ранее Дубинский сообщил, что законопроект об объявлении состояния войны исчез с сайта Рады.

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