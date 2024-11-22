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В Россию с Украины вернули 46 жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области

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Телеграм-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

В результате прошедших переговоров в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Россиян увезли с территории страны после вторжения украинской армии в Курскую область. Договориться о возвращении людей на родину удалось при взаимодействии с администрацией региона, министерством обороны, Администрацией президента, а также МИД России.

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Телеграм-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

Известно, что среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид — колясочник.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

В конце октября глава Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук рассказал, что организация получила 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших без вести в Курской области. По его словам, на тот момент были найдены 1088 человек.

Ранее волонтер заявила, что ряд пленных солдат ВСУ хочет остаться в России.

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