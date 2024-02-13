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Политолог рассказал, почему в Европе не рады мигрантам

Политолог Алексей Чихачев: проблема мигрантов в Великобритании и ЕС перезрела

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Kerstin Joensson/AP

Старший преподаватель кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог Алексей Чихачев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что проблема мигрантов в Великобритании и Евросоюзе перезрела.

По его словам, ужесточение миграционной политики в Европе наблюдается уже не одно десятилетие.

«Проблема в миграционной сфере во Франции не просто назрела, а перезрела. Количество мигрантов, и в особенности тех, кто уже стал гражданами, продолжает расти», — отметил политолог.

С этим он связал рост популярности крайне правого «Национального объединения», так как для крайне правых сил миграционный вопрос всегда был «очень выгодной темой».

«В Германии, Великобритании и во Франции правящие круги вынуждают переходить к более жесткому подходу к предвыборной повестке, в частности, к грядущим выборам в Европейский парламент, где правые силы могут получить немало мест», — резюмировал он.

До этого директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова заявила, что за последнее время конкуренция между Россией, КНР, ОАЭ и ЕС за трудовых мигрантов из СНГ значительно обострилась.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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