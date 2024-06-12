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В частных домах под Минском «нашлись» десятки мигрантов

Под Минском задержаны 54 нелегальных мигранта из Индии, Сирии и других стран

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Czarek Sokolowski/AP

В частных домах, расположенных в агрогородке Колодищи под столицей Белоруссии Минском, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 54 нелегальных мигранта. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«В домах проживали граждане Ирана, Индии, Сирии, а также Пакистана, Судана и Шри-Ланки», — говорится в сообщении ведомства.

По версии МВД, граждане иностранных государств приехали в Белоруссию наземным транспортом из России. При этом, по словам представителя министерства, затем мигранты планировали попасть в страны Евросоюза.

Белорусские визы у граждан отсутствовали, в связи с чем нелегалы были привлечены к административной ответственности. Власти Белоруссии приняли решение о выдворении иностранцев из страны.

О том, куда именно выдворят представителей Индии, Сирии и других стран в релизе МВД не уточняется. Агрогородок Колодищи примыкает к городской черте Минска на востоке.

В конце мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинял российские власти в отправке мигрантов из Эфиопии в Европу через Белоруссию. По версии главы ведомства, Москва «заставляет» граждан этого государства пересекать границу незаконно.

Ранее в Минске задержали мигрантов по подозрению в подготовке терактов.

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