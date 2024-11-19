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Суд вынес решение по иноагентскому штрафу для комика Руслана Белого

Мосгорсуд признал законным штраф комику Руслану Белому

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Алексей Киселёв/Vk.com/ruslanbeliy_vk

Мосгорсуд вынес решение по «иноагентскому» штрафу, который оспорил комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Штраф в размере 30 тысяч рублей был назначен Белому за неуказание статуса иноагента в публикациях в интернете.

Суд решил оставить постановление без изменения, а жалобу Белого — без удовлетворения.

До этого Таганский райсуд признал комика виновным в нарушении административной статьи из-за отсутствия плашки иностранного агента в посте на платформе «Дзен» от 12 сентября 2023 года. Белый в этом посте рекламировал канал об инвестициях, после публикации была удалена, но нарушение успели зафиксировать.

В реестр иностранных агентов Белый попал 1 сентября 2023 года. Сейчас он проживает в Испании.

Недавно юморист рассказал, как в первые месяцы после отъезда из России у него украли кроссовки в спортзале.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный попал в песчаную бурю в Дубае.

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