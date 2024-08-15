Движение поездов в метро Москвы восстановили после инцидента с человеком на путях

Движение на участке Арбатско-Покровской линии московского метрополитена восстановили после приостановки из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Утром 15 августа один из пассажиров упал на рельсы на станции « Щелковская». Из-за этого движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Щелковская» пришлось остановить. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

До этого сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 25-летнего жителя столицы, который напал на работника службы безопасности Московского метрополитена из-за нежелания оплатить проезд.

По данным полиции, инцидент произошел в вестибюле станции «Семеновская» Арбатско-Покровской линии. Молодой человек хотел пролезть через турникет, чтобы не платить за проезд, но его остановил работник службы безопасности. В один момент москвич распылил содержимое баллончика в лицо охранника, из-за чего тот получил химический ожог глаз.

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