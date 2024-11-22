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Полицейские поймали детей, пытавшихся ограбить магазин в Петербурге

В Петербурге поймали мальчиков, пытавшихся ограбить магазин

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Global Look Press

В Петербурге полицейские поймали троих мальчиков, которые пытались ограбить магазин. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов установили личности троих детей, которые пытались ограбить алкомаркет на Каменноостровском проспекте. Нападавшими оказались учащиеся четвертого, пятого и седьмого класса городских школ. Старшего из них, 15-летнего подростка, который демонстрировал нож, задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В данный момент решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.

Инцидент произошел 20 ноября. В торговую точку вошли трое подростков. Под угрозой ножей они потребовали у продавца открыть витрину и отдать им несколько бутылок спиртного.

Ранее в Челябинские подростки пришли с пистолетом домой к школьнику, чтобы вымогать деньги.

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