Подростки с ножами пытались ограбить алкомаркет в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга трое подростков пытались устроить налет на алкомаркет, их личности устанавливает полиция. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в алкомаркете по Каменноостровскому проспекту 20 ноября. В торговую точку вошли трое подростков. Под угрозой ножей они потребовали у продавца открыть витрину и отдать им несколько бутылок спиртного.

Получив отказ, злоумышленники скрылись, сотрудник магазина обратился в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, личности подростков устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирске шестеро в масках с ножом и перцовым баллончиком набросились на курьера. Злоумышленники распылили в сторону мужчины перцовый баллончик, а затем «начали тыкать в него ножом». Курьер сумел убежать от агрессоров, он госпитализирован.

Ранее в петербургской аптеке пара напала на фармацевта ради телефона.