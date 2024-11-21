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Подростки с ножами пытались ограбить алкомаркет в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге подростки с ножами пытались ограбить магазин

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Петроградском районе Петербурга трое подростков пытались устроить налет на алкомаркет, их личности устанавливает полиция. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в алкомаркете по Каменноостровскому проспекту 20 ноября. В торговую точку вошли трое подростков. Под угрозой ножей они потребовали у продавца открыть витрину и отдать им несколько бутылок спиртного.

Получив отказ, злоумышленники скрылись, сотрудник магазина обратился в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, личности подростков устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирске шестеро в масках с ножом и перцовым баллончиком набросились на курьера. Злоумышленники распылили в сторону мужчины перцовый баллончик, а затем «начали тыкать в него ножом». Курьер сумел убежать от агрессоров, он госпитализирован.

Ранее в петербургской аптеке пара напала на фармацевта ради телефона.

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