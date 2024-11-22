В Госдуме придумали, как сократить число аварий лифтов

В Госдуму был внесен законопроект, направленный на создание реестра организаций, уполномоченных обслуживать лифты в многоквартирных домах. Авторы инициативы намерены таким образом решить проблему, связанную с авариями лифтов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что шесть депутатов из комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в том числе председатель комитета Сергей Пахомов («Единая Россия»), выступили с этой инициативой.

В законопроекте предлагаются изменения в Жилищный кодекс, согласно которым техническое обслуживание лифтов, шахт и сопутствующих пространств смогут выполнять только индивидуальные предприниматели и юридические лица, занесенные в специальный реестр. Эти организации будут обязаны заключить договор на обслуживание лифтов с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и другими ответственными лицами за содержание общих помещений.

Правительству будет предложено установить требования для включения в реестр, его ведения и исключения из него, а также порядок заключения договоров на обслуживание лифтов и прочие детали.

Запланированная дата вступления закона в силу — 1 сентября 2025 года.

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