Эксперты назвали опасной идею Минстроя продлить «жизнь» старых лифтов

Минстрой предложил продлить срок службы старых лифтов после техобследования. Это позволит значительно снизить затраты, так как на их ремонт требуется более 44 млрд рублей. Однако подобная экономия может быть опасна, для решения проблемы по всей стране нужна специальная программа, считает экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько.

Речь идет о лифтах в домах, которые включены в программу капремонта. Продлить срок их эксплуатации ведомство предложило до 2030 года. Сейчас в программу включены 575 тыс. лифтов. В феврале установленный производителем срок годности истекает у 64 тыс. лифтов, еще у 56 тыс. – в течение ближайших пяти лет. Известно об этом было еще десять лет назад, отметил Пронько.

«Однако за последние годы ничего не было сделано для того, чтобы решить эту проблему. Не была создана ни отраслевая, ни национальная программа, не были определены источники финансирования», — констатировал он.

В качестве примера успешного опыта решения проблемы Свердловская область, где частично деньги на ремонт и замену лифтов собирают жильцы, частично — предоставляют власти. Однако в целом для страны этот вопрос остается нерешенным, так как власти просто не готовы признаться людям, что для замены «опасных лифтов» нужно вводить новый сбор, считает Пронько.

«Публично «слуги народа» предпочитают делать вид, что никаких проблем не существует», — заключил эксперт.

Напомним, сообщалось, что Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки около 140 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Такой вариант рассматривается из-за того, что к февралю нуждающиеся в замене лифты обновить не получится. В Госдуме сообщали, что в 2025 году в домах могут остановить до 130 тыс. нуждающихся в ремонте лифтов из-за сильного физического износа.

Ранее стало известно, что медики из Коми поднимают пациентов на этажи на носилках из-за неработающих лифтов.