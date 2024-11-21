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На Урале россиянин истязал и бросал на пол двухлетнюю дочь сожительницы

На Урале мужчину будут судить за истязание двухлетней дочери сожительницы

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Mariaprovector/Shutterstock/FOTODOM

Житель Первоуральска предстанет перед судом после истязаний ребенка сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчина испытывал неприязнь к двухлетней дочери своей возлюбленной. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года он постоянно избивал ребенка и издевался над ним. Так, он наносил удары ремнем или руками.

Помимо этого, в декабре он связал ребенку руки и ноги скотчем, после чего оставил ее в таком состоянии на полчаса. В этот же день он, находясь в состоянии наркотического опьянения, избивал падчерицу руками и ногами.

Через несколько дней россиянин схватил ребенка за шею, подтащил к кровати и прижал к матрасу, затем поднял и бросил на пол комнаты.

«В результате ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем о поверхность пола», – поделились в прокуратуре.

Спасти пострадавшую не удалось. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В рамках закона за подобное преступление человек может получить пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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