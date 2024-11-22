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В ДНР грузинского наемника объявили в международный розыск

Грузинский наемник Гела Кахабришвили объявлен в международный розыск

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Прокуратура ДНР

Грузинский наемник Гела Кахабришвили был объявлен в международный розыск из-за участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила прокуратура Донецкой Народной Республики, за свою деятельность Кахабришвили получил вознаграждение, эквивалентное более чем 2 миллионам рублей.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего гражданина Грузии Гелы Кахабришвили. <...> Он объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что Кахабришвили служил в рядах интернационального легиона.

Накануне гражданина США Джастина Эллиота Мишлера, воюющего на стороне ВСУ, признали виновным в наемничестве. Следствие и суд установили, что после 27 февраля 2022 года Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации Интернационального легиона на Украине и вступил в его состав в качестве наемника. Он согласился за деньги участвовать в боевых действиях против российской армии.

Ранее сообщалось, что число наемников, которые вступают в ВСУ, существенно сократилось.

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