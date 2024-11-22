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Замгубернатора Тюменской области подал в отставку

Замгубернатора Тюменской области Павел Тараканов подал в отставку

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РИА Новости

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

С чем связано решение чиновника, не поясняется.

«Распоряжение об увольнении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в пресс-релизе.

Политолог Александр Безделов предположил для РБК, что политик займет место заместителя губернатора ХМАО и будет курировать внутреннюю политику в команде Руслана Кухарука.

19 сентября Павел Тараканов, который представлял Тюменскую область в Совете Федерации, ушел в отставку с поста сенатора, на котором он работал с 2018 года.

17 сентября сообщалось о досрочном прекращении полномочий мэра Петропавловск-Камчатского городского округа Константина Брызгина, который перешел на другую должность.

Ранее замгубернатора Тюменской области захотели обвинить в новых преступлениях.

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