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Сенатор от Тюменской области решил уйти в отставку

Сенатор от Тюменской области Тараканов принял решение сложить полномочия

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РИА Новости

Член Совета Федерации Павел Тараканов, который представляет Тюменскую область, уходит в отставку. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Для меня почетно сложить полномочия <…>, рассчитываю дальше служить Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде!» — заявил сенатор.

Место Тараканова в Совфеде может занять врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. 13 сентября об этом со ссылкой на источник написала газета «Коммерсант».

По данным издания, полпред президента в Уральском федеральном округе может покинуть свой пост до 1 октября, после чего станет сенатором. В разговоре с «Ъ» Якушев не исключил подобного развития событий.

17 сентября сообщалось о досрочном прекращении полномочий мэра Петропавловск-Камчатского городского округа Константина Брызгина, который перешел на другую должность.

Ранее стало известно, что со своего поста ушел мэр Тольятти.

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