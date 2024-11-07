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Замгубернатора Тюменской области могут обвинить в новых преступлениях

В деле замгубернатора Тюменской области Вахрина могут появиться новые обвинения

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Правительство Тюменской области

В рамках расследования уголовного дела в отношении замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка им могут быть предъявлены новые обвинения. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

В документах отражена необходимость получения судом заключений ранее назначенных экспертиз, нового допроса обвиняемых и совершения иных следственных действий.

Вячеслава Вахрина обвиняют в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Алексея Гоцыка — в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Фигуранты находятся в СИЗО с июня этого года и не признают свою вину.

Вячеслав Вахрин занял пост вице-губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ 12 лет назад. Однако официальные документы, подтверждающие его освобождение от должности, до сих пор не были опубликованы.

Ранее экс-главу Всеволожского района Ленинградской области осудили на 8 лет за взятку.

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