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Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

Мэр Петропавловска-Камчатского Брызгин уходит в отставку

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Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Мэр Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин досрочно прекращает свои полномочия. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 19 сентября 2024 года в связи с переходом на другую должность», — написал он.

Брызгин занимал должность мэра Петропавловска-Камчатского с 8 апреля 2020 года.

16 сентября стало известно, что глава городского округа Тольятти Николай Ренц уходит со своего поста. В августе на фоне слухов об отставке мэра «Коммерсантъ» сообщал, что градоначальник намерен сохранить свой пост.

10 сентября первого замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова отправили в отставку. Новое место работы Давыдова в распоряжении не раскрывается.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Сочи принимает участие в СВО.

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