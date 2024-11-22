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Психолог рассказала, почему некоторые люди не любят Новый год

Психолог Ткаченко: люди могут не любить Новый год из-за травмирующего опыта

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Shutterstock

Люди могут не любить Новый год и новогоднюю атрибутику из-за того, что в их семьях не было принято по-особенному отмечать этот праздник. Об этом kp.ru рассказала психолог, психотерапевт Галина Ткаченко.

По ее словам, такое последствие может наступить, если в детстве в день Нового года человек получил какой-то травмирующий опыт, например, из-за пьющих родителей.

«Нередко случается и так, что в какой-то Новый год у человека могла случиться психологическая травма (разовое, но очень болезненное событие) <...>. И праздник в тот год был окрашен в черные тона. К сожалению, сильный негатив часто накладывает отпечаток и на все последующие праздники. Так Новый год становится триггером негативных мыслей. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться», — сказала Ткаченко.

Психолог добавила, что в этом случае можно обратиться к специалисту, который поможет разобраться в проблеме и решить ее.

Руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова до этого говорила, что россияне в среднем планируют потратить на подарки к Новому году около 17,2 тыс. рублей. По ее словам, мужчины готовы направить на эти цели больше средств, чем женщины, — 20 тыс. рублей против 14,5 тыс.

Ранее стало известно, сколько стоит отдых «все включено» в Турции на Новый год.

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