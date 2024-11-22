Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поделился информацией о первой попытке незаконной смены власти в стране. Он отметил, что данное событие произошло в 2000 году, сообщает РИА Новости.

«Первая попытка смены власти, смены режима политического была и осуществлялась хронологически в 2000 и 2001 году. Это была хорошо подготовленная операция», — сообщил экс-премьер.

Он отметил, что в тот период активно развивалось движение «Украина без экс-президента Леонида Кучмы».

По словам Азарова, к данной операции были причастны американские спецслужбы. Поводом для начала массовых протестов стал случай с украинским журналистом, чье тело было обнаружено после записи разговора с Кучмой, в котором он высказывал свое недовольство журналистом.

До этого Азаров раскрыл будущее Украины при новом правительстве. По его мнению, США продолжат оказывать помощь Киеву и реструктурировать долги, пока в стране у власти находятся «американские марионетки», когда они уйдут, новое правительство Украины столкнется с банкротством государства.

Ранее в Крыму заявили, что планом спасения Украины может стать референдум и смена власти.