Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины рассказал о первой попытке свержения власти в стране

Азаров: первая попытка сменить власть на Украине произошла в 2000 году

close
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поделился информацией о первой попытке незаконной смены власти в стране. Он отметил, что данное событие произошло в 2000 году, сообщает РИА Новости.

«Первая попытка смены власти, смены режима политического была и осуществлялась хронологически в 2000 и 2001 году. Это была хорошо подготовленная операция», — сообщил экс-премьер.

Он отметил, что в тот период активно развивалось движение «Украина без экс-президента Леонида Кучмы».

По словам Азарова, к данной операции были причастны американские спецслужбы. Поводом для начала массовых протестов стал случай с украинским журналистом, чье тело было обнаружено после записи разговора с Кучмой, в котором он высказывал свое недовольство журналистом.

До этого Азаров раскрыл будущее Украины при новом правительстве. По его мнению, США продолжат оказывать помощь Киеву и реструктурировать долги, пока в стране у власти находятся «американские марионетки», когда они уйдут, новое правительство Украины столкнется с банкротством государства.

Ранее в Крыму заявили, что планом спасения Украины может стать референдум и смена власти.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами